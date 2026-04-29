El PP invita al PSOE de Haro a leer el BOR con más detenimiento «para no hacer el ridículo»

El equipo municipal de Gobierno «lleva trabajando en la dotación de una plaza de técnico de contratación y personal desde mayo de 2024, mucho antes de que el PSOE planteara siquiera esa posibilidad».

Desde el Partido Popular de Haro «celebramos que el Grupo Municipal Socialista haya comenzado a leer el Boletín Oficial de La Rioja (BOR). Es un ejercicio de responsabilidad que les animamos a mantener en el futuro, aunque les recomendamos que, para la próxima vez, realicen una lectura completa de los antecedentes para no faltar a la verdad ni hacer el más espantoso de los ridículos.

Ante la acusación de «incoherencia» y de una supuesta creación de plaza «idéntica» a la que ellos propusieron en 2025, la realidad de los datos -que son públicos y consultables- desmiente categóricamente al PSOE, porque no se ha creado ninguna plaza nueva ahora, sino que se está intentando cubrir una ya existente tras un largo proceso administrativo que el PSOE parece desconocer.

La cronología de los hechos es la siguiente: El 9 de mayo de 2024 se publicaron las bases para crear una bolsa de empleo de Técnico de Grado Medio (TGM); el 22 de mayo de ese mismo año se publicó una corrección de errores de dichas bases; los días 7 de junio y 8 de julio de 2024 se publicaron las listas y la relación de admitidos para dicho proceso; el 23 de julio se realizó el primer ejercicio de la oposición, que nadie aprobó y que obligó a dejar la bolsa vacía; el 24 de noviembre de 2025, ante la necesidad acuciante de cubrir el puesto, se publicó la solicitud mediante nombramiento en comisión de servicios, que finalmente quedó desierta; y el pasado 17 de abril de 2026, tras los pasos legales previos, se publicaron las bases y la convocatoria actuales.

Es decir, el equipo municipal de Gobierno del Partido Popular lleva trabajando en la cobertura de este puesto desde mayo de 2024, mucho antes de la moción que el PSOE presentó en julio de 2025, en los siguientes términos: “Llevar a cabo una modificación de nuestra Relación de Puestos de Trabajo (RPT) municipal, añadiendo a la vigente el puesto a jornada completa y como única designación de Técnico/a de contratación”. Aludiendo que, en la RPT actual, se recoge el puesto de técnico de contratación y personal, por lo que una misma persona tiene esa doble función.

Por tanto, es imposible que el PP esté «copiando» una idea que ya se encontraba en fase de examen meses antes de que los socialistas la propusieran y que ni siquiera se ha creado, sino que este puesto ya existía desde hace casi 20 años. Por ello pedimos al PSOE de Haro que no se haga el sorprendido ante los medios exhibiendo una falsa afectación y aplique más rigor a su forma de hacer política. Gestionar un ayuntamiento requiere conocer los tiempos administrativos y tener presente la hemeroteca oficial, porque la política no se hace solo con titulares, sino siempre con la verdad por delante», concluyen.