El PR+Riojan@s celebra que «SOPREIN haya escuchado a Manjarrés y haya decidido no instalarse en la localidad»

La presidenta del PR+Riojan@s, Rita Beltrán, ha celebrado que «la empresa Soluciones en Prefabricados Industriales SL (SOPREIN) haya decidido no instalarse finalmente en la localidad de Manjarrés, tras haber escuchado el clamor vecinal en contra de la misma. Esta formación política había presentado alegaciones al proyecto, que incluía el desvío de la carretera que discurre por la localidad.

La lideresa riojanista considera que “por fin se pone sentido común en esta cuestión y la lógica se ha impuesto a los intereses partidistas del Partido Popular de La Rioja”.

Beltran subraya que “empresas como estas son bienvenidas, siempre y cuando se instalen en lugares donde no molesten a la población, como pueden ser los polígonos industriales que ya están preparados para acoger este tipo de iniciativas empresariales”.

Desde el PR+Riojan@s esperan que, “como ya no es necesaria una variante, las inversiones públicas en beneficio de la localidad no se pueden ver perjudicadas ahora por la Administración riojana y esos 2,5 millones de euros que iba a suponer, podrían destinarse ahora a impulsar el municipio y la zona, conservar el patrimonio y a la promoción turística y territorial”.

Cabe recordar que este proyecto había sido declarado de Interés Estratégico Regional (PIER) por el Ejecutivo regional del PP en marzo de este año», concluyen.