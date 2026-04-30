AMIGOS DE LA TIERRA MUESTRA SU SATISFACCIÓN PORQUE SE ABANDONE EL PROYECTO DE MACROPLANTA DE PREFABRICADOS DE MANJARRÉS

La negativa de la COTUR al proyecto «por motivos paisajísticos nos reafirma que el lugar de este proyecto es un polígono industrial. Lo que ha estado buscando la empresa, con la connivencia de los políticos del Gobierno de La Rioja, ha sido buscar una instalación low cost, que al final no ha conseguido.

La declaración de Proyecto de Interés Regional tenía por objeto laminar la oposición al presente proyecto por parte de la ciudadanía de esta localidad, Amigos de la Tierra La Rioja y otras organizaciones que se han ido sumando a posteriori. Si el Gobierno de La Rioja quiere asentar la población en Manjarrés y en localidades cercanas puede plantear las líneas de ayudas, tal y como expuso en una reunión en Manjarrés. Ahora no tenemos duda que desaparecerán, como ha desaparecido esta macroplanta.

Para Amigos de la Tierra La Rioja es fundamental que el Gobierno de La Rioja de un paso atrás con la variante de Manjarrés, que no tiene ninguna utilidad. Si quiere construir variantes tiene otros lugares donde las puede llevar a cabo, previa realización de estudios de impacto ambiental, paisajístico…

Desde Amigos de la Tierra La Rioja queremos felicitar a la ciudadanía de Manjarrés que ha luchado contra este proyecto, pero todavía es necesario frenar la variante que es completamente innecesaria y que no servirá para solucionar los diferentes problemas que padece esta zona de La Rioja», concluyen.