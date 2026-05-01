OPINIÓN | PRIMERO DE MAYO. Día Internacional de los Trabajadores

Conmemoración del movimiento obrero internacional. Desde su establecimiento como día de los trabajadores por acuerdo de la Segunda Internacional (París, 1889) es una jornada de reivindicación obrera y de homenaje a los “mártires de Chicago”.

Ante la situación actual de reforzamiento en Europa de una oleada neo-liberal la lucha obrera continúa teniendo una trascendental importancia. El deterioro de los sistemas públicos como la sanidad, la educación, los cuidados a los mayores y la creciente especulación de la vivienda que afectan fundamentalmente a los trabajadores de todo el mundo.

También nosotros estaremos en las calles con nuestros vecinos, con la mayoría de los trabajadores que defienden no sólo los derechos de los trabajadores sino también de los derechos ciudadanos.

Celebremos todos este día de lucha y reivindicación en las calles de nuestras ciudades.

VIVA EL PRIMERO DE MAYO

VIVA LOS TRABAJADORES

VIVA LA LUCHA OBRERA

Julio Martínez Flórez

Secretario Político del Partido Comunista de España en La Rioja.