EL IES REY DON GARCÍA DE NÁJERA RECIBE LA VISITA DEL IES ÁLVARO YÁÑEZ DE BEMBIBRE (LEÓN)

El IES Rey Don García de Nájera ha recibido durante dos jornadas al profesorado del IES Álvaro Yáñez de Bembibre (León), en el marco del programa de innovación educativa PIE ObservaRioja, impulsado por la Consejería de Educación y Empleo. Esta iniciativa tiene como objetivo favorecer la observación entre iguales, el intercambio de experiencias y la mejora de la práctica docente a través del conocimiento directo de otros contextos educativos.

La visita, en la que participaron los docentes Carlos Rodríguez, José Luis Álvarez y Jairo Pérez, se desarrolló mediante un completo programa de actividades orientado a ofrecer una visión global del funcionamiento del centro. A lo largo de las sesiones de trabajo, el profesorado visitante pudo conocer de primera mano distintos proyectos educativos que se están llevando a cabo en el instituto, así como la organización académica, los procesos de coordinación docente y los modelos de gestión que sustentan la actividad diaria.

Asimismo, se realizó un recorrido por las instalaciones del centro, lo que permitió mostrar los diferentes espacios educativos —aulas específicas, talleres, zonas comunes y recursos didácticos— y contextualizar el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Este acercamiento práctico facilitó una comprensión más completa del entorno en el que se implementan las distintas iniciativas pedagógicas.

Uno de los aspectos más destacados de la visita fue el intercambio profesional generado entre ambos centros. Las jornadas propiciaron espacios de diálogo y reflexión conjunta sobre cuestiones clave como la atención a la diversidad del alumnado, la convivencia escolar, la innovación metodológica o los retos actuales del sistema educativo. Este clima de colaboración permitió compartir buenas prácticas, contrastar enfoques y enriquecer la mirada pedagógica de todos los participantes.

Además, la experiencia ha contribuido a fortalecer los vínculos entre centros de distintas comunidades autónomas, abriendo la puerta a futuras colaboraciones y proyectos conjuntos. El contacto directo entre equipos docentes no solo favorece el aprendizaje mutuo, sino que también impulsa la creación de redes profesionales comprometidas con la mejora continua de la educación.

La valoración de esta iniciativa ha sido muy positiva. Programas como ObservaRioja se consolidan como herramientas clave para promover la innovación educativa, fomentar la reflexión pedagógica y avanzar hacia una enseñanza de mayor calidad, adaptada a los desafíos actuales y centrados en el éxito educativo del alumnado.