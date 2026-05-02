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Hormilla rinde homenaje el 16 de mayo al cabo Suceso Terrero

Hormilla rinde homenaje el 16 de mayo al cabo Suceso Terrero

Por Radio Haro
2 mayo, 2026
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Hormilla rendirá homenaje el sábado 16 de mayo al cabo Suceso Terrero López, uno de sus vecinos más ilustres, con un acto conmemorativo donde se recordará la gesta heroica que protagonizó en 1921 durante la guerra del Rif, y que le costó la vida.

Suceso Terrero, nacido en Hormilla en 1896, se alistó a los 24 años en la Legión Española, alcanzando el grado de cabo. En septiembre de 1921, lideró una arriesgada operación de rescate para auxiliar a un destacamento cercado por las fuerzas de Abd-el-Krim. A pesar de las bajas sufridas y la intensidad del combate, logró alcanzar el puesto sitiado, donde asumió el mando tras la muerte de su superior. Resistió hasta el final, sin víveres ni municiones, hasta que un obús acabó con su vida y la de sus compañeros. como héroes del `Blocao de la Muerte´.

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