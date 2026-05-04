OSÉS PRESENTA SU NUEVA NOVELA EL JUEVES Y CON ELLA REGALA EL LIBRO SOBRE EL CENTENARIO DEL CAFÉ MODERNO DE LOGROÑO

Titulada ‘La Rioja se escribe con jota’, el acto será a partir de las 20 horas en el Café Moderno con la participación de Bárbara, Reina de la pantaloneta, con jotas y con lunch.

«La Rioja es alegría, es fiesta y es amistad. Y es jota. Esa jota que dice: “Qué bonita es La Rioja, es bonita sin igual, qué bonita es La Rioja, con Logroño capital”…. Escrita a los sones de la dulzaina y el tamboril, la nueva novela de Javier Osés (Villar de Torre, 1963) relata que el último periódico de La Rioja va a cerrar sus puertas y que los riojanos, para rendirle el homenaje que merece, acuden andando de los siete valles y de las nueve cabeceras de comarca a la concha del Espolón para celebrar un pisado de la uva multitudinario. Es 21 de septiembre, la Fiesta de la Vendimia. Y solo existe una posibilidad de que el periódico continúe con su actividad, solo una: que sus periodistas sean capaces de desenmascarar al autor del asesinato de Panchito Potosí, un emigrante boliviano asentado en Logroño que apareció flotando en el Ebro. Parece algo improbable. Y, además, el tiempo corre en su contra. Por eso, los riojanos, desde todos los puntos de la geografía riojana, ciudades, pueblos y aldeas, no cesan de caminar hacia Logroño, cantando jotas o ese himno que pregona a los cuatro vientos: Mi tierra es La Rioja, Logroño es mi pueblo / Cruce de caminos, puente sobre el Ebro / Cuna de mi lengua, camino de encuentro / Y nadie en Logroño se siente extranjero.

Éste es el argumento de la nueva novela de Javier Osés, que será presentada este jueves, 7 de mayo, a las 20.00 horas, el Café Moderno, en el marco del 110 aniversario de este establecimiento hostelero. Será una fiesta cien por cien riojana. Se interpretarán jotas y otras piezas del folclore riojano, se servirá vino, chorizo, jamón y queso y, como broche de oro, se regalará el libro ‘Café Moderno: cien años de historias’, que estaba agotado y que había sido reclamado insistentemente por la clientela.

En el atril, junto a Javier Osés, comparecerá Bárbara, Reina de la Pantaloneta, que inició precisamente su carrera profesional en el Café Moderno, así como Mariano Moracia, el dueño del local y tercera generación de los Moracia. Al término de la presentación de la novela La Rioja se escribe con jota, los tres entablarán un diálogo sobre lo que opinan de los riojanos, cada uno desde su punto de vista particular, dejando servido el debate para que participe de él el público asistente.

La Rioja se escribe con jota es la octava novela de Javier Oses. Antes publicó, por este orden, El estudiante de San Millán enamorado, Un millón de amigos, La muchacha que silbaba cuando dejaba de llorar, El rombo mágico de La Rioja, Un imbécil en el paraíso, El vals de las abejas y El chico que se escapó de un cuadro».