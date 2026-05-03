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AUDIO | Haro busca a sus `Jarreros Senior´

AUDIO | Haro busca a sus `Jarreros Senior´

Por Radio Haro
3 mayo, 2026
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Se sumarán a los `Jarreros Mayores e Infantiles´ y participarán activamente en las fiestas.

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