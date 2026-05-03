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La Unidad de Música de la Inspección General del Ejército ofrecerá un concierto en Santo Domingo el 9 de mayo

La Unidad de Música de la Inspección General del Ejército ofrecerá un concierto en Santo Domingo el 9 de mayo

Por Radio Haro
3 mayo, 2026
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Santo Domingo y el Ejército, bajo este título la actuación se registrará en San Francisco.

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