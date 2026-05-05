FestivaliCCOO, música y dignidad para la juventud trabajadora, en Haro

Tras el concierto principal en Logroño, el festival organizado por CCOO se traslada a la Rioja Alta con una sesión vermú gratuita para celebrar «el orgullo de la clase trabajadora a través de la cultura local».

• Fecha: Sábado, 9 de mayo

• Hora: 13:00 h

• Lugar: Calle Santa Lucía, 34 (junto al café Karma)

• Grupo: VERSIONEROS (Grandes éxitos y versiones)

• Entrada: Gratuita