Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
FestivaliCCOO, música y dignidad para la juventud trabajadora, en Haro

FestivaliCCOO, música y dignidad para la juventud trabajadora, en Haro

Por Radio Haro
5 mayo, 2026
29
0

Tras el concierto principal en Logroño, el festival organizado por CCOO se traslada a la Rioja Alta con una sesión vermú gratuita para celebrar «el orgullo de la clase trabajadora a través de la cultura local».

• Fecha: Sábado, 9 de mayo
• Hora: 13:00 h
• Lugar: Calle Santa Lucía, 34 (junto al café Karma)
• Grupo: VERSIONEROS (Grandes éxitos y versiones)
• Entrada: Gratuita

Compartir:
Etiquetasccoo
Noticia anterior

La Batalla del Vino de Haro ya ...

Siguiente noticia

La Biblioteca de La Rioja amplía ‘Biblioteca ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible