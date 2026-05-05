La Biblioteca de La Rioja amplía ‘Biblioteca Activa’ con nuevas actividades culturales en toda la red municipal

El programa refuerza su alcance en 2026 con propuestas de narración oral, encuentros con autores riojanos y talleres participativos en 24 bibliotecas.

La Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, a través de la Biblioteca de La Rioja, impulsa una nueva temporada del programa ‘Biblioteca Activa’, una iniciativa consolidada que dinamiza la red de bibliotecas municipales mediante una programación cultural coordinada, accesible y de calidad. El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha presentado esta nueva edición acompañado por el director de la Biblioteca de La Rioja, Josu Rodríguez, y el responsable de la actividad ‘Cuentos que abrazan’, Carles García Domingo.

En este contexto, Iturriaga ha destacado que “Biblioteca Activa permite desplegar y descentralizar la actividad cultural en toda la red municipal, llevando propuestas a las 24 bibliotecas y reforzando su papel como espacios vivos de encuentro”. A su vez, ha subrayado que “el programa combina el impulso a la creación riojana, a través del contacto directo entre escritores y lectores, con nuevas líneas como la narración oral orientada al bienestar”.

Por su parte, Rodríguez ha explicado que el programa “nace del trabajo conjunto con el sector cultural tras la pandemia y de la necesidad de reforzar la mediación lectora en las bibliotecas”, con el objetivo de “acercar los libros a la ciudadanía y darles vida a través de actividades culturales”. Asimismo, ha señalado que iniciativas como ‘Escritores en ruta’, una de las principales actividades del proyecto, permiten “dar visibilidad a los autores riojanos en el principal espacio cultural estable del territorio, como son las bibliotecas municipales”.

‘Escritores en ruta’: el encuentro entre autores y lectores

Así, uno de los ejes centrales del programa es ‘Escritores en ruta’, desarrollado en colaboración con la Asociación Riojana de Escritores, que facilita el encuentro directo entre creadores locales y sus lectores en las bibliotecas municipales. A lo largo de 2026 están previstas un total de 48 sesiones.

Durante el último mes, el programa ha llegado a localidades como Villamediana de Iregua, Quel, Haro, Autol, Alfaro, Alberite y Santo Domingo de la Calzada, con la participación de autores como Teodoro L. Basterra, Natalia Gómez Navajas, Rosa María Sandín Romano, Tessa Avalón y Mar Aisa Poderoso.

‘Cuentos que abrazan’: narración oral para el bienestar

La principal novedad de esta edición es ‘Cuentos que abrazan. Bibliotecas y bienestar’, un programa de narración oral desarrollado junto a la compañía Zarándula que utiliza la oralidad, la escucha y la experiencia compartida como herramientas culturales para trabajar el bienestar desde una perspectiva no asistencial.

García Domingo ha puesto el acento en la dimensión social del proyecto y ha indicado que “‘Cuentos que abrazan’ aborda el bienestar emocional desde una perspectiva amplia, utilizando la narración y los álbumes ilustrados como herramientas para generar espacios de escucha, identificación y diálogo, especialmente entre el público infantil y juvenil”.

La iniciativa contempla 24 sesiones, una en cada biblioteca de la red, dirigidas a distintos públicos. Las primeras fechas confirmadas son el 13 de mayo en Calahorra (18:15 horas), el 14 de mayo en Ezcaray (17:00 horas), el 27 de mayo en Alberite (18:00 horas) y el 25 de septiembre en Autol (18:00 horas).

Un programa con recorrido y vocación de territorio

‘Biblioteca Activa’ nació en 2022 en el marco de la Mesa de la Cultura de La Rioja como respuesta a la necesidad de reactivar la vida cultural tras las negativas consecuencias de la pandemia. Desde entonces, ha incorporado proyectos temáticos anuales como ‘De igual a igual’ (2024), centrado en la igualdad de género, y ‘Cuidarnos’ (2025), dedicado a la empatía y la convivencia.

El programa de 2026 continúa esta línea de trabajo con la mirada puesta en el bienestar colectivo, consolidando un modelo sostenible basado en la continuidad de un eje estructural estable y la renovación temática anual. Esta combinación ha permitido construir un proyecto con identidad propia, capaz de crecer sin perder coherencia y de extender la actividad cultural a todo el territorio riojano.