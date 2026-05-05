El jueves se presenta en Santo Domingo de la Calzada el poemario Los hilos de la noche del calceatense Gonzalo San Ildefonso

El jueves 7 de mayo se presenta en el Centro Fundación Caja Rioja Santo Domingo de la Calzada el poemario Los hilos de la noche del calceatense Gonzalo San Ildefonso. El acto, de entrada libre hasta completar aforo, será a las 20:00 horas. La presentación estará protagonizada por María Luisa Arenzana.

El poemario Los hilos de la noche es una pugna por encontrar sentido y dignidad a la vida y cuenta con prólogo de Pilar Gorricho.

Una obra, la de Gonzalo San Ildefonso, cuya lírica es muy rica en metáforas, para elevarse de esa tendencia suya a una visión existencialista, en la cual la noche no es símbolo de reposo placentero de durmiente, sino de peregrinaje, con sus peripecias e incertidumbres. La noche está tejida así de miedos, contradicciones y ansias de libertad; una pugna por encontrar sentido y dignidad a la vida.

Gonzalo San Ildefonso Rioja (Santo Domingo de la Calzada, 1975) es técnico especialista en Electrónica Industrial, creador de contenidos artísticos y poeta. Ha escrito los libros En el umbral, La piel de la cordura, Desde lo inhóspito, El abecedario del viento y Los hilos de la noche. Es miembro del colectivo artístico «El Hombre que fue jueves» y de ARE (Asociación Riojana de Escritores).