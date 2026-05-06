El II Encuentro de Huertos Escolares Ecológicos consolida una red educativa en crecimiento con 22 centros y amplia participación del alumnado riojano

Un total de 80 profesores y alumnos han compartido experiencias y proyectos durante la jornada que ha acogido el colegio La Salle La Estrella de San Asensio.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente y el Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER) han celebrado el II Encuentro de la Red de Huertos Escolares Participativos Ecológicos de La Rioja (HEPES), que ha reunido en el colegio La Salle La Estrella de San Asensio a 80 representantes de 16 de los 22 centros educativos que integran esta Red.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, junto con el director general de Innovación y Ordenación Educativa, Fabián Martín, ha abierto este segundo encuentro anual que reconoce el trabajo de los centros y visibiliza el valor del huerto escolar como herramienta educativa, además de la importancia de la agricultura ecológica para fomentar la salud y el cuidado del entorno.

Durante la jornada de convivencia se han entregado los certificados de pertenencia a la Red de Huertos Escolares Participativos Ecológicos de La Rioja y se ha celebrado una feria de experiencias en la que alumnado y profesorado han compartido proyectos, actividades y productos vinculados a sus huertos escolares.

El programa ha incluido también un almuerzo ecológico elaborado con productos aportados por el CPAER, preparado y servido en su ‘foodtruck’ por alumnado de la Escuela de Hostelería de La Rioja. La jornada ha concluido con dinámicas diferenciadas: los alumnos han trabajado contenidos como biodiversidad, agricultura ecológica y diseño de huertos, mientras que el profesorado ha abordado, junto al CPAER, la situación del sector y posibles líneas de colaboración.

Apoyo y formación continua

El Gobierno de La Rioja puso en marcha la Red en el curso 2016-2017 para apoyar a los centros públicos y concertados en la creación y dinamización de huertos escolares como herramienta curricular. El proyecto ofrece formación específica, recursos didácticos, acompañamiento pedagógico y prácticas en el huerto experimental del Vivero de La Fombera, en Logroño, además de encuentros teórico-prácticos a lo largo del año.

Esta iniciativa se integra en el Plan de Acción de Educación Ambiental hacia la Sostenibilidad de La Rioja (PAEAS) y facilita a los centros acceso a formación especializada, materiales y recursos como compost, contribuyendo a consolidar el uso del huerto escolar en el aprendizaje.

Crecimiento del proyecto

La Red ha experimentado un crecimiento sostenido, pasando de 16 centros el curso anterior a 22 en el actual, con una ampliación de la oferta formativa ante la elevada demanda. El huerto escolar se consolida así, como una herramienta de educación ambiental que favorece el aprendizaje práctico, el trabajo en equipo y el desarrollo de competencias, al tiempo que contribuye a poner en valor la labor del sector agrario.

En el II encuentro han participado los siguientes centros: CEIP Ana María Matute; CEIP Beato Jerónimo Hermosilla; CEIP Bretón de los Herreros; CEIP El Arco; CEIP Gonzalo de Berceo; CEIP Navarrete el Mudo; CEIP Nuestra Señora del Sagrario; CEIP Quintiliano; CEIP San Lorenzo; CEIP Vuelo Madrid Manila; CPC Divino Maestro; CRA Valle del Oja-Tirón; IES Batalla de Clavijo; IES Duques de Nájera; IES Rey Don García; y SIES Gonzalo de Berceo.