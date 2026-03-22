El Club Kyoku Haro «muy contento y orgulloso del trabajo y los resultados obtenidos» en el 25° Campeonato Interautonómico de ANK

Aragón, Cataluña, Navarra y La Rioja participaban en la competición.

El Club Kyoku Haro ha presentado a 13 participantes en categoría de katas y 16 en kumite, con los siguientes resultados:

Katas

Campeona: Alba Velasco, categoría absoluta.

Campeona: Elia Gonnelli, categoría juvenil.

Campeón: Diego Velasco, categoría infantil.

Campeón: Zacarías, categoría alevín.

Subcampeona: Alba Santos, categoría infantil.

Subcampeona: Sandra Carracedo, categoría alevín.

Tercer clasificado: Alexis Nespereira, categoría absoluta.

Tercer clasificado: Luis Carracedo, categoría juvenil.

Kumite

Campeón: Markel Sánchez, categoría junior.

Campeona: Alba Velasco, categoría junior.

Campeona: Elia Gonnelli, categoría juvenil.

Campeón: Diego Velasco, categoría infantil.

Campeón: Jorge Carracedo, categoría alevín +40kg.

Campeón: Zacarías, categoría alevín -40kg.

Campeona: Enara Martos, categoría 8 años.

Subcampeón: Giovanni Monasterios, categoría junior +70kg.

Subcampeón: Alexis Nespereira, categoría junior -70kg.

Subcampeona: Alba Santos, categoría infantil +45kg.

Subcampeona: Adrina Javid, categoría infantil -45kg.

Subcampeona: Ane Sánchez, categoría alevín.

Subcampeona: Liam Vera, categoría 7 años.

Tercer clasificado: Luis Carracedo, categoría juvenil +65kg.

Tercer clasificado: Carlos Javid, categoría juvenil -65kg.

Tercer clasificada: Sandra Carracedo, categoría alevín.

El club manifiesta que está muy contento y orgulloso del trabajo y los resultados obtenidos.