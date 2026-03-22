El Club Kyoku Haro «muy contento y orgulloso del trabajo y los resultados obtenidos» en el 25° Campeonato Interautonómico de ANK
Aragón, Cataluña, Navarra y La Rioja participaban en la competición.
El Club Kyoku Haro ha presentado a 13 participantes en categoría de katas y 16 en kumite, con los siguientes resultados:
Katas
Campeona: Alba Velasco, categoría absoluta.
Campeona: Elia Gonnelli, categoría juvenil.
Campeón: Diego Velasco, categoría infantil.
Campeón: Zacarías, categoría alevín.
Subcampeona: Alba Santos, categoría infantil.
Subcampeona: Sandra Carracedo, categoría alevín.
Tercer clasificado: Alexis Nespereira, categoría absoluta.
Tercer clasificado: Luis Carracedo, categoría juvenil.
Kumite
Campeón: Markel Sánchez, categoría junior.
Campeona: Alba Velasco, categoría junior.
Campeona: Elia Gonnelli, categoría juvenil.
Campeón: Diego Velasco, categoría infantil.
Campeón: Jorge Carracedo, categoría alevín +40kg.
Campeón: Zacarías, categoría alevín -40kg.
Campeona: Enara Martos, categoría 8 años.
Subcampeón: Giovanni Monasterios, categoría junior +70kg.
Subcampeón: Alexis Nespereira, categoría junior -70kg.
Subcampeona: Alba Santos, categoría infantil +45kg.
Subcampeona: Adrina Javid, categoría infantil -45kg.
Subcampeona: Ane Sánchez, categoría alevín.
Subcampeona: Liam Vera, categoría 7 años.
Tercer clasificado: Luis Carracedo, categoría juvenil +65kg.
Tercer clasificado: Carlos Javid, categoría juvenil -65kg.
Tercer clasificada: Sandra Carracedo, categoría alevín.
El club manifiesta que está muy contento y orgulloso del trabajo y los resultados obtenidos.