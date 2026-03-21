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VÍDEO | Festival de la Luz en Haro (IV)

VÍDEO | Festival de la Luz en Haro (IV)

Por Radio Haro
21 marzo, 2026
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Proyección contra el pórtico de Santo Tomás.

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