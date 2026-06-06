El Gobierno de La Rioja colabora con FADEMUR para reforzar el papel de las mujeres en el medio rural dentro de su compromiso contra la despoblación

El Ejecutivo regional financia con 20.000 euros la realización de cursos, jornadas y talleres para apoyar a la mujer y favorecer la igualdad en el ámbito rural, contribuyendo a la cohesión territorial y el reto demográfico.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y la presidenta la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de La Rioja, FADEMUR La Rioja, Milagrosa Díez, acompañados del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, han suscrito un convenio de colaboración para reforzar el papel de las mujeres en la dinamización del medio rural dentro de su firme compromiso con la lucha contra la depoblación.

Con esta rúbrica, “renovamos una alianza estratégica con FADEMUR dentro de las políticas del Gobierno de la Rioja para apoyar y garantizar el futuro del medio rural, para lo que consideramos que es clave visibilizar y fortalecer la labor de la mujer a la hora de dinamizar nuestros municipios, de aportar al tejido productivo y asociativo, y de asentar población en el territorio”, ha subrayado el consejero tras el acto.

Por su parte, la presidenta de FADEMUR ha agradecido esta colaboración del Gobierno de La Rioja que les permite realizar actividades de formación, divulgación y sensibilización sobre aspectos tales como la corresponsabilidad o la promoción de la mujer en el medio rural.

En virtud de este acuerdo, que tendrá efectos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, el Ejecutivo regional financiará con un total de 20.000 euros la realización de diferentes actividades orientadas a favorecer la visibilidad y el fortalecimiento de la mujer dentro del ámbito rural. Mediante esta cuantía, FADEMUR organizará acciones divulgativas, cursos, conferencias y jornadas relacionadas con la mujer y la igualdad, que contribuyan a la cohesión territorial y el reto demográfico.

Serán subvencionables los gastos derivados de la ejecución y desarrollo de dichas actividades, así como el abono de los gastos corrientes y de personal de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de La Rioja. Así, se financiarán el pago de los salarios del personal, gastos de gestión y administración, gastos de locomoción y transporte, gastos de publicidad, gastos de cursos de formación y realización de talleres y gastos de acompañamiento.

En concreto, las actividades deberán fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, favorecer la corresponsabilidad y concienciar a los jóvenes en todas estas materias, además de impulsar la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. También se realizarán iniciativas de sensibilización y prevención de la violencia de género y de acompañamiento a las víctimas de esta lacra social, así como de identificación y ruptura de estereotipos de discriminación a las mujeres.

Más de 1.000 alumnos en 23 actividades durante 2025

Por tercer año consecutivo, se firma un convenio que el año pasado permitió la realización de un total de 23 actividades divulgativas en diferentes localidades: Ábalos, Alfaro, Arnedo, Castañares de Rioja, Daroca de Rioja, El Rasillo de Cameros, Lardero, La Villa de Ocón, Logroño, Lumbreras de Cameros, Ocón, Pradejón, Santo Domingo de la Calzada, Villamediana de Iregua, Viguera, entre otras.

Dichas iniciativas contaron con la participación de un total de 1.087 alumnos y con la colaboración de las entidades FibroRioja, Escuela de Ciclismo Valle del Oja, Federación Riojana de Ciclismo, Cofradía de la Flagelación, Taller Umani, Hogar Navarro, Peña Ciclista Sendero, Ayuntamiento de Pradejón, Ayuntamiento de Ábalos, Ayuntamiento de Castañares, La Despensa del Jabón, Ayuntamiento de Viguera, Asociación Vive Cameros, Ayuntamiento de Daroca de Rioja, Ayuntamiento de la Villa de Ocón, Tragsa, Residencia Bouco, SIES Villamediana de Iregua y CEIP Villapatro, El Colletero, Panal y REAS, entre otras.