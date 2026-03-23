La Feria del Mueble NájeraDecor celebra su trigésima segunda edición entre el 27 de marzo y el 6 de abril

Siete empresas referentes en la producción y comercialización de mobiliario de calidad y objetos de diseño y decoración participan en una feria impulsada por el Gobierno de La Rioja y la Asociación El Mueble de Nájera. Como novedad este año, una parte de las ventas se destinará a la adquisición de un ordenador personal para los alumnos de los cursos de la familia profesional de Madera, Mueble y Corcho en el IES Rey Don García de Nájera.

El Gobierno de la Rioja -a través de la ADER- y la Asociación El Mueble de Nájera han presentado la trigésima segunda edición de la Feria del Mueble NájeraDecor, que se celebrará entre el 27 de marzo y el 6 de abril, con la excepción del domingo día 29, en la capital del mueble.

Siete empresas referentes en la producción y comercialización de mobiliario de calidad y objetos de diseño y decoración participan en una feria que transcurre en los establecimientos de las propias firmas implicadas: Decor Projects, Tuesta, Muebles Núñez, Grupo Expomuebles, Fontana Mobiliario y Decoración, Sivima – Sofastocknájera – canapeycolchon.com y Muebles El Nogal.

Todas ellas, ubicadas muy cerca unas de las otras, en el cinturón urbano de Nájera, abrirán sus puertas en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, combinando tendencias decorativas, de estilo y mobiliario actual y rústico de calidad, con accesorios de moda para el hogar y piezas únicas a precios de feria.

Como novedad este año, la Asociación El Mueble de Nájera pone en marcha la iniciativa ‘Nájera tiene futuro’, en colaboración con el IES Rey Don García de Nájera. A través de este proyecto, una parte de las ventas realizadas durante la feria se destinará a la adquisición de un ordenador personal para los alumnos de los cursos de la familia profesional de Madera, Mueble y Corcho.

En la presentación de esta nueva edición, el gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, acompañado por el alcalde de Nájera, Jorge Salaverri, y la presidenta de la Asociación El Mueble de Nájera, Nuria Núñez, ha explicado que esta feria “es una de las citas más importantes del año”. En este sentido, Pérez Echeguren ha destacado la importancia de “poner en valor al sector del mueble de Nájera, lo bien que se hacen las cosas en estas siete empresas que colaboran intensamente en esta feria y, por supuesto, que Nájera sea el punto de referencia de nuestra comunidad autónoma y una visita obligada para riojanos y muchas personas de otras comunidades autónomas”. El gerente de la ADER ha incidido también en el “círculo virtuoso de colaboración entre las administraciones y los comerciantes a través de sus asociaciones, y los fabricantes”, como es este caso.

Por su parte, Jorge Salaverri, que ha agradecido la labor de la Asociación El Mueble de Nájera y la colaboración de la ADER, ha apuntado que “esta cita define muy bien lo que somos como ciudad”. “Najera Decor. es un proyecto de ciudad. El mobiliario en Nájera no es solo un sector económico, es identidad, es empleo, es historia y es futuro. Detrás de cada empresa, hay familias, hay esfuerzo y hay generaciones que han hecho de esto una marca de identidad. Como ayuntamiento, nuestra responsabilidad es clara: acompañar, apoyar y facilitar”, ha subrayado.

A su vez, la presidenta de la Asociación El Mueble de Nájera, Nuria Núñez, ha destacado la capacidad de esta feria anual para “poner de relieve el papel de Nájera en el desarrollo económico de la comarca y la región, así como para afianzar su reconocimiento como capital del mueble del norte de España”. “La celebración en las tiendas nos permite brindar una atención personalizada a nuestros visitantes. Este es un signo distintivo y un valor añadido que nos ha caracterizado a lo largo de tres décadas de historia”, ha agregado, alentando a que el público combine el turismo de compras con visitas a los monumentos históricos de la ciudad y su entorno natural, así como con la gran oferta gastronómica y enoturística de la comarca.

Virutas de sabor

Esta edición vuelve a celebrar la ya clásica ruta de pinchos ‘Virutas de sabor’, con delicias en miniatura y sugerentes nombres inspirados en el mundo de la madera. El concurso está dotado con un premio de 150 euros para el pincho ganador. Como incentivo para los visitantes, en los establecimientos participantes se facilitará el pasaporte NájeraDecor. Con el sellado de al menos tres tiendas, los participantes podrán disfrutar de una consumición de pincho y bebida en cualquiera de los establecimientos hosteleros de Nájera que formen parte de la ruta de pinchos.

Asimismo, la feria sorteará entre los compradores un cheque compra por un importe de 300 euros, que podrá canjearse por muebles y objetos decorativos en cualquiera de los establecimientos participantes en la Feria.

NájeraDecor se ha consolidado como una cita imprescindible en la agenda de la Semana Santa riojana, aunando tendencias decorativas, estilos actuales y rústicos de calidad, accesorios de moda para el hogar y la oportunidad de adquirir piezas únicas a precios de feria.