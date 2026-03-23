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Un vehículo se sale de vía en Santo Domingo de la Calzada y su conductor es trasladado al San Pedro

Un vehículo se sale de vía en Santo Domingo de la Calzada y su conductor es trasladado al San Pedro

Por Radio Haro
23 marzo, 2026
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Varios particulares informan a SOS Rioja de la salida de vía de un turismo en la LR-201, PK 2, en el término municipal de Santo Domingo de la Calzada. El conductor, un hombre de 60 años, ha sido trasladado al Hospital San Pedro.

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