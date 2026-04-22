Cortes en el suministro eléctrico en San Vicente y Haro y de tráfico en la N-232 en San Asensio, principales incidencias de la última tormenta

Entre los incidentes más relevantes, se han producido varios cortes de suministro eléctrico que han afectado de manera puntual en San Vicente de la Sonsierra y Haro. Asimismo, se ha registrado la caída de árboles que han generado obstáculos en la vía pública en Fuenmayor, Uruñuela y Torremontalbo. También se ha notificado los desprendimientos de una cornisa y de un alero de un tejado en Logroño, así como de un toldo en riesgo de caer en Nájera.

Por otro lado, el viento ha provocado daños en un camión, al que se le ha desprendido el techo mientras circulaba. Este incidente ha ocasionado el corte temporal de la carretera N-232 generando interrupciones en el tráfico hasta la retirada del vehículo y la limpieza de la vía.

En conjunto, las incidencias han sido de carácter material, sin que se tengan constancia de daños personales. Según las estaciones meteorológicas del Gobierno de La Rioja se han registrado rachas de viento de 88,2 km/h en Anguiano, 68,8 km/h en Ezcaray y 65,2 km/h en Nájera como las más destacadas. En cuanto a las precipitaciones destacan los 16,9 litros por metros cuadrado en Nájera y los 9,6 en Anguiano.