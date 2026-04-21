El IES Manuel Bartolomé Cossío de Haro organiza la IV FERIA DE FP de Haro

El instituto organiza esta jornada el día 30 de abril de 2026 en horario de 9:00 a 13:30 horas en la Plaza Cossío de Haro.

Con el objetivo de dar a conocer sus instalaciones y poner en valor el trabajo realizado por docentes y alumnado, se organiza por cuarto año consecutivo la Feria de la Formación Profesional, una iniciativa que impulsa el talento de nuestra comarca y conecta formación y empleo. En ella participa el alumnado de los ciclos de Administrativo, Electrónica, Vitivinicultura y Fabricación y Montaje.