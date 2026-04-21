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El IES Manuel Bartolomé Cossío de Haro organiza la IV FERIA DE FP de Haro

El IES Manuel Bartolomé Cossío de Haro organiza la IV FERIA DE FP de Haro

Por Radio Haro
21 abril, 2026
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El instituto organiza esta jornada el día 30 de abril de 2026 en horario de 9:00 a 13:30 horas en la Plaza Cossío de Haro.

Con el objetivo de dar a conocer sus instalaciones y poner en valor el trabajo realizado por docentes y alumnado, se organiza por cuarto año consecutivo la Feria de la Formación Profesional, una iniciativa que impulsa el talento de nuestra comarca y conecta formación y empleo. En ella participa el alumnado de los ciclos de Administrativo, Electrónica, Vitivinicultura y Fabricación y Montaje.

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