La Guardia Civil investiga a cuatro personas por estafas mediante “smishing” en Haro, Nájera y Anguiano

Agentes del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) y del Equipo de la Guardia Civil en La Rioja han desmantelado un entramado criminal dedicado a la ciberestafa en el marco de la operación NETROV. La operación ha culminado con la investigación de dos varones y dos mujeres, de entre 21 y 40 años y de distintas nacionalidades, residentes en Asturias, Barcelona, Cádiz y Málaga, como presuntos autores -en distintos grados de participación- de delitos de estafa y blanqueo de capitales.

La investigación se inició tras detectarse un incremento significativo de denuncias por estafas cometidas a través de Internet en distintos puestos de la Guardia Civil de la provincia. Las primeras actuaciones permitieron determinar la existencia de un modus operandi común y perfectamente estructurado.

En todos los casos denunciados, las víctimas recibían mensajes de texto (SMS) que simulaban proceder de su entidad bancaria. En ellos se advertía sobre posibles problemas de seguridad en la cuenta, con mensajes similares a los siguientes:

Transferencia: TRANSFERENCIA por importe de 1.900 EUR realizada desde su cuenta. Si no la ha realizado usted, contacte de inmediato con atención al cliente en el siguiente enlace: https://seguridad-banco-cliente.com

Cargo elevado: Se ha realizado un cargo por importe de 10.800 EUR en su cuenta. Si no reconoce esta operación, llame de inmediato o verifíquela aquí: https://revision-operacion-segura.net

Inicio de sesión: Se ha iniciado sesión en su banca online desde un nuevo dispositivo móvil. Si desconoce este acceso, verifíquelo inmediatamente: https://verificar-acceso-cuenta.com

Transferencia en proceso: Aviso: transferencia en proceso por importe de 2.450 EUR. Si no ha autorizado esta operación, revísela de inmediato: https://bloqueo-operacion-banco.org

Los enlaces incluidos en estos mensajes redirigían a las víctimas a páginas web que suplantaban la imagen corporativa y la funcionalidad de su entidad bancaria. Tras introducir sus credenciales de acceso, las víctimas recibían posteriormente la llamada de un supuesto gestor del banco que, con el pretexto de bloquear operaciones fraudulentas, solicitaba los códigos de verificación enviados por la propia entidad al teléfono móvil.

Mediante esta técnica de ingeniería social, los autores lograban obtener el control operativo de las cuentas de las víctimas, efectuando cargos en sus tarjetas, compras de tarjetas prepago y transferencias inmediatas a través de la plataforma Bizum. Posteriormente, con el objetivo de blanquear el capital, diversificaban el dinero a través de diversos productos financieros y monederos electrónicos, dificultando su trazabilidad y evidenciando la existencia de una estructura organizada.

La investigación, que resultó especialmente compleja y requirió un exhaustivo análisis para reconstruir el recorrido del dinero, ha permitido determinar la presunta autoría de cada uno de los investigados en un total de 14 denuncias por estafa interpuestas en Murillo de Río Leza, Lardero, Calahorra, Haro, Nájera, Alfaro, Autol, Nieva de Cameros y Anguiano, con un perjuicio económico total de 7.410 euros.

Se recuerda a la ciudadanía la importancia de desconfiar de mensajes y enlaces recibidos por SMS o correo electrónico que soliciten datos personales o bancarios, y se recomienda comprobar siempre la autenticidad de las comunicaciones a través de los canales oficiales de las entidades financieras o de la propia Guardia Civil.