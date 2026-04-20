AUDIO | Pepe Müller presenta en Haro su libro `Tierra roja´

Un thriller ambientado en el universo del vino y las grandes bodegas. La novela convierte Logroño, Haro y los viñedos de La Rioja Alta en escenarios clave de la trama, con múltiples referencias a la cultura vitivinícola de la región, desde sus bodegas hasta espacios emblemáticos.

SINOPSIS

Arnaud Leclerc, propietario de la legendaria bodega bordelesa Château Marchant, aparece colgado de una soga en su habitación de hotel el día en el que iba a recibir un homenaje por el éxito de sus vinos de parte de toda la comunidad enológica. Aparentemente se trata de un suicidio, pero Cristina Castillo, una periodista especializada, sospecha que hay gato encerrado. Comienza así una investigación que irá atrapando a Cristina en una peligrosa tela de araña que envuelve las miserias y los secretos del mundo del vino.

De Washington a La Rioja, y pasando por Burdeos, Pepe Müller aprovecha todo su conocimiento sobre enología para construir una novela que todo lector aficionado al género disfrutará como el mejor tinto.

Pepe Müller, de padre alemán y madre catalana, creció en Barcelona y es ingeniero químico de formación. Su trayectoria profesional le ha llevado a recorrer cerca de ochenta países, aunando su pasión literaria con su gran afición por la enología. Tras el éxito de El vino del alquimista (2024), esta es su segunda novela.