BRIÑAS INAUGURA ESTE SÁBADO EL CICLO “UN TERRITORIO, CINCO EXPERIENCIAS” CON LA FIESTA DE LA PRIMAVERA

Esta iniciativa, promovida por la Mancomunidad de Desarrollo Turístico formada por Briñas, Casalarreina, Sajazarra, Ollauri y Haro, continuará hasta el próximo 6 de junio con experiencias en los cinco municipios. A partir de las 11.30 horas de este sábado, Briñas acogerá una jornada festiva para celebrar la llegada del buen tiempo con una propuesta que combina naturaleza, patrimonio y cultura.

Briñas inaugura este sábado 25 de abril el ciclo “Un territorio, cinco experiencias” con la celebración de la Fiesta de la Primavera. Esta iniciativa, impulsada por la Mancomunidad de Desarrollo Turístico formada por Briñas, Casalarreina, Sajazarra, Ollauri y Haro, nace con el objetivo de consolidar el territorio como un destino único. La propuesta se estructura en torno a una programación que combina enoturismo, cultura y gastronomía destacando la identidad compartida y la riqueza patrimonial, paisajística y vitivinícola de los cinco municipios al tiempo que impulsa la actividad económica local y refuerza su posicionamiento turístico.

El ciclo se desarrollará del 25 de abril al 6 de junio e incluye cinco eventos singulares, uno en cada municipio de la Mancomunidad. Cada localidad aportará su personalidad propia dentro de un relato común que refuerza la cohesión territorial.

La primera cita será este sábado en Briñas, uno de los enclaves con mayor carácter paisajístico de la zona y donde la piedra, el viñedo y el río Ebro configuran un entorno de gran valor. Bajo el lema “Donde la piedra florece” el municipio acogerá la Fiesta de la Primavera, una jornada que celebra la llegada del buen tiempo a través de una propuesta que combina naturaleza, patrimonio y cultura.

Con este arranque, la Mancomunidad presenta una experiencia que invita a descubrir el territorio desde dentro. El programa de este sábado combina actividades al aire libre, propuestas participativas y música en un formato accesible para todos los públicos. El evento busca atraer visitantes, reforzar el vínculo de la población local con su entorno e impulsar nuevas dinámicas culturales y económicas.

La programación de Briñas pone el foco en el paisaje del Ebro y en el carácter del municipio. Incluye experiencias activas en el río y espacios de encuentro en torno al producto local. El mercado de artesanía y vino actúa como eje dinamizador durante toda la jornada.

PROGRAMACIÓN – 25 DE ABRIL. BRIÑAS

• 11:30 horas – Piraguas por el río Ebro y paseo guiado por Briñas

• 12:00 horas – Taller de manualidades

• Apertura del mercado de artesanía y vino

• 19:00 horas – Cierre del mercado y baile urbano

• 21:00 horas – Concierto de Rocktronics

• Durante toda la jornada habrá música ambiente

La iniciativa ‘Un territorio, cinco experiencias” continuará hasta el próximo 6 de junio en los municipios de Haro, Sajazarra, Ollauri y Casalarreina. Con este calendario los promotores de este proyecto pretenden posicionar el destino como un referente en turismo experiencial, sostenible y vinculado al territorio.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Next Generation EU, a través del Ministerio de Industria y Turismo. Este respaldo refuerza su carácter estratégico dentro de las políticas de impulso al turismo sostenible y la dinamización del medio rural.

“Un territorio, cinco experiencias” se presenta como una estrategia conjunta que concibe el territorio como un destino cohesionado. Cada municipio aporta su singularidad dentro de un relato común basado en la cooperación, la sostenibilidad y la valorización de los recursos locales.