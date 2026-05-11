Se quema una vivienda en Manzanares de Rioja

Es la propietaria quien comunica a SOS Rioja un incendio en su vivienda situada en la calle Los Garcías, nº 52, de Manzanares de Rioja. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se informa a Guardia Civil y se movilizan Bomberos del CEIS Rioja, así como recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo. Tras la intervención, los bomberos indican que el incendio se ha originado en la chimenea y ha afectado a las vigas de madera, además de un garaje colindante. La vivienda queda inhabilitada debido a la afección a dos vigas principales. No se han producido daños personales.