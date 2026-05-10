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Se hunde el tejado de una vivienda en Briñas

Se hunde el tejado de una vivienda en Briñas

Por Radio Haro
10 mayo, 2026
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Varios particulares informan del hundimiento de un tejado en un domicilio situado en la calle Real nº 8, en la localidad de Briñas. Desde SOS Rioja se informa a Guardia Civil y se movilizan Bomberos del CEIS Rioja. Tras la actuación de los Bomberos, estos informan de que se ha desalojado la vivienda, sin que haya sido necesario apuntalar la estructura. No se han registrado más daños materiales ni personales.

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