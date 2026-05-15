Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Últimas noticias
Javier Ceniceros ofrecerá una conferencia sobre la “Cronología y función de las cuevas artificiales de Nájera”

Javier Ceniceros ofrecerá una conferencia sobre la “Cronología y función de las cuevas artificiales de Nájera”

Por Radio Haro
15 mayo, 2026
21
0

Con motivo del Día Internacional de los Museos, que se celebra cada dieciocho de mayo, Amigos de la Historia Najerillense, junto con el Museo Najerillense, ha organizado esta charla, en la Sala de usos múltiples del NájeraForum, el próximo 20 de mayo, a las ocho de la tarde.

Compartir:
Etiquetasnájera
Noticia anterior

El Haro Sport Club organiza el el ...

Siguiente noticia

El Instituto de Estudios Riojanos cumple 80 ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible