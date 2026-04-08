Ayuela organiza en Santo Domingo “En torno al 25 de abril” con charlas que se prolongarán hasta el 8 de mayo

Participarán Pedro Miguel Rojas, Jesús Vicente Aguirre, Raúl Angulo y José Ramón Suárez.

Este viernes comienza en el Centro Fundación Caja Rioja Santo Domingo de la Calzada el ciclo de conferencias sobre historia y patrimonio calceatense “En torno al 25 de abril”, organizado por la asociación cultural Ayuela. Se prolongará hasta el 8 de mayo; todas las actividades, con entrada libre, comenzarán a las 20:00 horas.

El ciclo está formado por cuatro conferencias. La primera de ellas será este viernes 10 de abril, con el título «Donde están enterrados los vecinos calceatenses desde el siglo XI hasta la actualidad» a cargo del divulgador local Pedro Miguel Rojas Sáez. Una conferencia de cierto interés, tras la aparición el pasado mes de noviembre, con motivo de unas obras, de restos humanos enterrados junto al ábside románico de la Catedral.

El viernes 17 de abril, Jesús Vicente Aguirre presentará su último libro, titulado De algunas cosas me acuerdo, editado por Pepitas.

Una semana más tarde, el viernes 24 de abril, será el turno del musicólogo Raúl Angulo Díaz, quien presentará un archivo singular del siglo XIX, dentro del Fondo Musical Olave-Mateo de Santo Domingo de la Calzada.

El ciclo de conferencias finalizará el viernes 8 de mayo, con el ingeniero industrial y miembro de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Cantabria, José Ramón Suárez, quien hablará sobre la importancia del ferrocarril en los caminos de peregrinación como el de Santiago, con la conferencia titulada «Ultreia, Peregrino!: Caminos de hierro hacia lo sagrado”. Todas las conferencias comenzarán a las 20:00 horas; la entrada es libre hasta completar aforo.

Como cada año, en las vísperas de la celebración de las Fiestas del Santo, la asociación cultural Ayuela de Santo Domingo de la Calzada organiza un ciclo de conferencias sobre historia y patrimonio calceatense, denominado «En torno al 25 de abril…», y es que es en esa fecha, el 25 de abril, cuando según la tradición comienzan oficiosamente las fiestas patronales con la salida de «La gaita y el tamboril» y el pintado de las jóvenes doncellas que participarán el 11 de mayo en la procesión del Pan del Santo y del Peregrino.