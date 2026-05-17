Vintae presenta un plan de reestructuración con la banca para salvar Bodegas Riojanas

La compañía de vinos Vintae ha firmado con la banca un Plan de Reestructuración con el que persigue salvar la histórica Bodegas Riojanas.

El riojano Richi Arambarri, CEO y fundador de la Compañía de vinos Vintae (artífices de proyectos vinícolas como Hacienda López de Haro, Viñedos El Pacto, Matsu, Bardos, Le Naturel o Pandemonium), ha manifestado que la principal motivación de la compañía es “preservar el patrimonio de Rioja, una herencia que no podemos dejar perder y de la que debemos responsabilizarnos como riojanos y como bodegueros”.

“Rioja atraviesa un momento de mucha incertidumbre, pero nosotros somos conscientes de la importancia histórica de una casa centenaria como Bodegas Riojanas, fundadora de la denominación, con marcas de renombre que pusieron Rioja en el mapa internacional del vino”, subraya el CEO.

Arambarri señala que “esta es una apuesta por nuestra tierra, es materializar el compromiso de devolver a Rioja la herencia que hemos recibido de su historia y de su patrimonio”. “Somos una empresa joven y hacernos cargo de una bodega centenaria es un sueño que esperamos hacer realidad, porque creemos firmemente que somos capaces de devolver el prestigio que la bodega y sus marcas tuvieron durante décadas”.

Vintae es una compañía con dos décadas de trayectoria fulgurante, marcada por su carácter revolucionario e innovador, por eso para Arambarri “esto supone un reto para nosotros, integrar Bodegas Riojanas en el universo y la estructura de Vintae será un camino tan exigente como ilusionante”. En los últimos años Vintae ha logrado afianzar sus marcas tanto en España como a nivel internacional, mientras sus vinos han obtenido un destacado reconocimiento global, avalado por sobresalientes puntuaciones en las principales guías, críticos y concursos del sector.

Sobre Vintae

La Compañía de vinos Vintae nació en La Rioja a finales de los noventa gracias al impulso del empresario riojano José Miguel Arambarri. En 2008, su hijo Richi Arambarri asumió la dirección de la compañía, marcando un punto de inflexión en la trayectoria de la empresa y en su carácter. Desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en una de las compañías vinícolas más dinámicas del panorama español, un modelo basado en la diversidad y la calidad, con visión internacional e innovadora y un profundo respeto por el territorio.