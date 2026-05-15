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La Carrera Solidaria Viña Pomal apunto de cumplir su objetivo de 800 inscritos

La Carrera Solidaria Viña Pomal apunto de cumplir su objetivo de 800 inscritos

Por Radio Haro
15 mayo, 2026
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Con motivo de la celebración de la Carrera Solidaria Viña Pomal, que tendrá lugar este domingo 17 de mayo, «las inscripciones están siendo todo un éxito» según señalan desde la organización, «y probablemente alcanzaremos el objetivo previsto de 800 corredores».

«En este momento ya contamos con 700 inscritos, y cerraremos las inscripciones al llegar a los 800 participantes», señalan.

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