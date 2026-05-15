CCOO: «Educación elimina oferta pública de Formación Profesional en Santo Domingo de la Calzada y Alfaro mientras crea nuevos ciclos en la privada concertada»

CCOO Enseñanza La Rioja denuncia «que la oferta formativa de Formación Profesional prevista por el Gobierno de La Rioja para el curso 2026-2027 vuelve a evidenciar una política educativa orientada a debilitar la red pública y favorecer la expansión de la privada concertada.

Según los datos conocidos, la Consejería de Educación deja de ofertar el Grado Superior de Gestión de Alojamientos Turísticos en Santo Domingo de la Calzada y el Grado Básico de Aprovechamiento Forestal en Alfaro, dos enseñanzas públicas vinculadas al territorio, al empleo y a sectores estratégicos para sus respectivas comarcas.

Al mismo tiempo, el Gobierno de La Rioja crea dos nuevos ciclos de grado medio en la privada concertada, un nuevo ciclo de grado superior también en la privada concertada, y en la red pública se limita a transformar un grado medio y dos grados superiores en dobles titulaciones. Es decir, mientras la creación de nueva oferta se dirige a centros concertados, en la pública se suprimen enseñanzas o se reorganizan las ya existentes.

Para CCOO, esta decisión no es casual ni aislada. Forma parte de una línea política clara: dejar de invertir en la Formación Profesional pública y abrir espacios de crecimiento a la privada concertada. Una FP fuerte, moderna y vinculada al tejido productivo riojano debe construirse desde los centros públicos, con planificación, recursos suficientes y criterios de equidad territorial.

Desde Comisiones Obreras consideramos especialmente grave la desaparición de oferta pública en localidades como Santo Domingo de la Calzada y Alfaro, porque supone reducir oportunidades educativas y profesionales fuera del eje central de la comunidad. La Formación Profesional no puede concentrarse ni privatizarse; debe servir para vertebrar el territorio, fijar población y garantizar que cualquier joven o persona trabajadora pueda formarse sin depender de la oferta privada o concertada.

CCOO exige a la Consejería de Educación que rectifique esta orientación y que cualquier ampliación de la oferta de Formación Profesional se realice en centros públicos, reforzando sus medios materiales, sus infraestructuras y sus plantillas. No se puede hablar de apuesta por la FP mientras se cierran ciclos públicos y se crean nuevas enseñanzas en la concertada. Así lo ha defendido en el Consejo de Formación Profesional de La Rioja y en la Mesa Sectorial de Educación.

Asimismo, reclamamos una planificación transparente, negociada y basada en criterios objetivos: necesidades reales del alumnado, demanda social, equilibrio territorial, inserción laboral, continuidad de itinerarios formativos y capacidad de los centros públicos para asumir nueva oferta con los recursos adecuados.

CCOO vuelve a exigir al Gobierno de La Rioja:

Que mantenga y refuerce la oferta pública de Formación Profesional, evitando la supresión de ciclos en localidades que necesitan oportunidades formativas.

Que los nuevos grados se implanten en centros públicos, no en la privada concertada.

Que se incrementen las inversiones en infraestructuras, equipamientos, materiales y recursos tecnológicos para la FP pública.

Que se amplíen las plantillas docentes y de personal de apoyo, garantizando una enseñanza de calidad.

Que se planifique la FP con participación sindical y educativa, y no mediante decisiones unilaterales que favorecen a la red concertada.

La Formación Profesional pública es una herramienta fundamental para la igualdad de oportunidades, la cualificación profesional y el desarrollo económico de La Rioja. Por ello, desde CCOO no vamos a aceptar que se utilice la planificación educativa para transferir recursos y alumnado hacia la concertada mientras se debilitan los centros públicos.

CCOO Enseñanza La Rioja seguirá defendiendo una FP pública, de calidad, gratuita, suficiente y vertebradora del territorio».