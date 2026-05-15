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Un hombre de 81 años es trasladado al San Pedro tras sufrir un accidente de tráfico en la AP-68 en Cenicero

Un hombre de 81 años es trasladado al San Pedro tras sufrir un accidente de tráfico en la AP-68 en Cenicero

Por Radio Haro
15 mayo, 2026
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Varios particulares informan de la salida de vía de un turismo en la AP-68, en el PK-112, en el término municipal de Cenicero. El afectado, un hombre de 81 años, ha sido trasladado al Hospital San Pedro.

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