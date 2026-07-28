PSOE: «El trabajo de los Gobiernos socialistas ha devuelto a La Rioja al mapa de las infraestructuras ferroviarias»

El portavoz de la Comisión Ejecutiva Regional, Sergio Martínez Astola, ha destacado que “cuando gobierna el Partido Popular, La Rioja desaparece del mapa de las grandes inversiones estatales, mientras que cuando gobierna el Partido Socialista, nuestra comunidad vuelve a ser una prioridad”. Por eso, Martínez Astola ha señalado que el objetivo del PSOE, desde que gobierna en el Estado y durante el pasado mandato en La Rioja, ha sido “devolver a La Rioja a la planificación ferroviaria, tras años de una gestión ineficaz del PP que, incluso, se dejó caducar el estudio de impacto ambiental del tramo entre Logroño y Castejón”.

Y, ahora, “nos encontramos que frente a quienes intentan instalar el relato del agravio permanente, la realidad es muy distinta”. La realidad es que “nunca habían coincidido en marcha tantos proyectos estratégicos para modernizar las comunicaciones de nuestra comunidad”.

El portavoz de la CER ha recordado que en estos años “se han impulsado actuaciones cruciales para nuestra tierra”. Así, por lo que respecta a la Variante de Rincón de Soto “se modificó el proyecto para pasar de una velocidad de 140Km/h a 200Km/h, y las obras comenzaron en abril de 2024 con una inversión global que ronda los 100 millones de euros”. Por lo que respecta al estudio informativo de Logroño a Castejón “lo que hemos hecho ha sido aprobar el Estudio informativo y de impacto ambiental y adjudicar los proyectos constructivos en octubre de 2025”. Las obras “se podrían licitar a finales de 2027”. Y, finalmente, en el tramo Miranda de Logroño a Miranda de Ebro “se licitó el estudio informativo”.

Eso significa que, por primera vez en muchos años, los tres grandes corredores ferroviarios de La Rioja “vuelven a estar vivos”. Es decir, “estamos cumpliendo con el objetivo que nos fijamos de devolver a nuestra comunidad autónoma al mapa de las infraestructuras ferroviarias”, ha señalado Martínez Astola.

La autopista

Sergio Martínez Astola también se ha referido a la autopista, que en noviembre de 2026 quedará libre de peaje en el tramo riojano. Y este “es uno de los grandes hitos en el terreno de las infraestructuras para nuestra región”. Además, el Gobierno de España “está trabajando en los enlaces que van a hacer permeable esta infraestructura para que sea una vía de alta capacidad que vertebre el territorio”.

Y, de nuevo, “podemos comparar las formas de actuar de unos y otros, ya que con el PP al frente del Gobierno de la nación y de La Rioja, se prorrogó la concesión de la autopista en 15 años, mientras que, con el PSOE, esa autopista va a quedar libre y será una autovía permeable al territorio”.

Martínez Astola ha recordado que “en estos 15 años extra que el PP condenó a los riojanos al pago de la autopista, se habrá pagado a la concesionaria casi 90 millones de euros para las bonificaciones en el tramo riojano”. 90 millones “que han salido de las arcas públicas y que hubieran servido, por ejemplo, para invertir en la red autonómica de carreteras que se encuentra hoy en una situación francamente mejorable”.

En definitiva, la AP-68 “será gratuita en todo el tramo riojano y aragonés, será una infraestructura pública y, además, contará con un nuevo

contrato estatal de conservación dotado con 22 millones de euros para garantizar su mantenimiento”. También, esto supondrá que el Gobierno de La Rioja “dejará de gastar aproximadamente seis millones de euros cada año en bonificaciones y deberá destinar ese dinero a la mejora de las carreteras de competencia autonómica”.