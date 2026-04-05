La `Crónica de Nájera´ busca actores para dar vida al Rey Sancho III, a la Reina Doña Estefanía y al Jefe berón

Las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Sancho III: edad entre 45 y 60 años.

Estefanía: estar en el rango de los 20 a los 30 años de edad.

Jefe berón: 55 años, o más.

Para los tres personajes se requiere ser conscientes de la responsabilidad que se adquiere, y tener compromiso de continuidad durante varios años.

Fecha: El casting se llevará a cabo el sábado 25 de abril.

Lugar: Cine Doga

Hora: Puesto que cada personaje tendrá su propio casting, se informará personalmente a los interesada@s cuando falte menos tiempo.

Para más información contactar por privado con los miembros de la Junta directiva de la Asociación de Amigos de las Crónicas Najerenses.