La `Crónica de Nájera´ busca actores para dar vida al Rey Sancho III, a la Reina Doña Estefanía y al Jefe berón
Las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:
Sancho III: edad entre 45 y 60 años.
Estefanía: estar en el rango de los 20 a los 30 años de edad.
Jefe berón: 55 años, o más.
Para los tres personajes se requiere ser conscientes de la responsabilidad que se adquiere, y tener compromiso de continuidad durante varios años.
Fecha: El casting se llevará a cabo el sábado 25 de abril.
Lugar: Cine Doga
Hora: Puesto que cada personaje tendrá su propio casting, se informará personalmente a los interesada@s cuando falte menos tiempo.
Para más información contactar por privado con los miembros de la Junta directiva de la Asociación de Amigos de las Crónicas Najerenses.