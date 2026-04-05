Las Aleluyas vuelven a Ezcaray como cada `Domingo de Resurrección´

El Ayuntamiento de la villa de Ezcaray señala en sus redes sociales que: «Las aleluyas no son solo papel, monedas y caramelos que vuelan: son tradición, identidad y memoria compartida. Cada una que cae lleva consigo siglos de costumbre y emoción.

Vecinos y visitantes se han reunido para vivir uno de esos momentos que no se explican, se sienten. Un gesto sencillo que sigue uniendo generaciones.

Seguimos cuidando lo que somos. Porque preservar nuestras tradiciones no es mirar al pasado, es tener claro hacia dónde queremos ir».