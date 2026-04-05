Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Un turista vandaliza la Cruz de San Lázaro en Ezcaray

Un turista vandaliza la Cruz de San Lázaro en Ezcaray

Por Radio Haro
5 abril, 2026
34
1

Según informa el Ayuntamiento de la villa, «un visitante se ha subido a la Cruz de San Lázaro, provocando su caída y causando importantes daños en este elemento patrimonial tan significativo para Ezcaray.

El individuo ha tenido que ser atendido por los servicios sanitarios debido a las heridas sufridas, de diversa consideración.

Desde el Ayuntamiento de Ezcaray ya hemos iniciado las gestiones oportunas para cursar la correspondiente denuncia, y hemos contactado con especialistas en restauración con el objetivo de evaluar los daños y proceder a la reparación de la cruz a la mayor brevedad posible».

Compartir:
Etiquetasezcaray
Noticia anterior

Las Aleluyas vuelven a Ezcaray como cada ...

1 comment

  1. Riojano 5 abril, 2026 at 19:44

    Pues nada ha tomar los demás ejemplo, ahora nos vamos a Gernika de vacaciones y quemamos el árbol , así todos en paz

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible