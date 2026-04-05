Un turista vandaliza la Cruz de San Lázaro en Ezcaray

Según informa el Ayuntamiento de la villa, «un visitante se ha subido a la Cruz de San Lázaro, provocando su caída y causando importantes daños en este elemento patrimonial tan significativo para Ezcaray.

El individuo ha tenido que ser atendido por los servicios sanitarios debido a las heridas sufridas, de diversa consideración.

Desde el Ayuntamiento de Ezcaray ya hemos iniciado las gestiones oportunas para cursar la correspondiente denuncia, y hemos contactado con especialistas en restauración con el objetivo de evaluar los daños y proceder a la reparación de la cruz a la mayor brevedad posible».