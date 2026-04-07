Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Raquel Fernández ofrece una charla en Haro sobre datos nutricionales

Raquel Fernández ofrece una charla en Haro sobre datos nutricionales

Por Radio Haro
7 abril, 2026
68
0

Sera este jueves a las seis de la tarde en la sala Faro del palacio de Bendaña, dentro de la Semana de la Salud.

La actividad está organizada por el Centro de Salud de Haro, donde presta su atención Raquel Fernández Valle como dietista-nutricionista.

Compartir:
Etiquetascentro de saludharo
Noticia anterior

Un turista vandaliza la Cruz de San ...

Siguiente noticia

Fallece el bodeguero de Ábalos Julián Fernández ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible