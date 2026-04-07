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Fallece el bodeguero de Ábalos Julián Fernández Garrido

Fallece el bodeguero de Ábalos Julián Fernández Garrido

Por Radio Haro
7 abril, 2026
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Julián Fernández Garrido creó en 1989 las bodegas que llevaban su nombre, ahora Fernández Eguíluz (Peña La Rosa). Siempre ha sido un hombre dedicado al cultivo de la vid y a la elaboración de vinos.

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