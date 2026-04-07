Óscar Reina: «Santo Domingo de la Calzada cumple con creces los objetivos culturales y turísticos marcados para esta Semana Santa»

El Concejal de Cultura y Turismo, Óscar Reina, expresa su más «sincero agradecimiento y satisfacción por el éxito rotundo de la Semana Santa 2026, una celebración que ha logrado consolidar su carácter cultural, religioso y turístico, reafirmando a nuestra ciudad como un referente destacado en La Rioja.

Las actividades culturales y turísticas programadas para esta semana han superado todas las expectativas, demostrando la vitalidad y el compromiso de nuestra ciudad con sus tradiciones y su cultura. Y, además, este año al tener a favor la climatología, se han podido llevar a cabo con un notable éxito y participación las diferentes propuestas culturales, religiosas y recreativas.

El jueves, sábado y domingo, las tres actividades infantiles —un taller de ocio creativo y dos espectáculos teatrales— atrajeron a un numeroso público infantil, acompañado de sus familias, quienes manifestaron su entusiasmo y satisfacción por la calidad de las propuestas y el ambiente festivo que se generó en cada una de ellas.

El viernes, para dar paso también al humor, se celebró un monólogo a cargo del reconocido humorista del Club de la Comedia y Comedy Central Miki Dkai. La actuación, que congregó a un gran número de personas que disfrutó entre risas y carcajadas.

El sábado, El tributo a Amaral, titulado “Días de verano”, convirtió la calle Madrid en un auténtico punto de encuentro musical, completamente repleta de público entregado. Durante la actuación, los asistentes pudieron disfrutar y corear algunos de los temas más conocidos de la banda, generando un ambiente festivo y emocionante que hizo vibrar a vecinos y visitantes por igual. La conexión entre el grupo tributo y el público fue constante, dando lugar a una velada inolvidable marcada por la nostalgia, la energía y la celebración colectiva de la música.

El plato fuerte de la semana llegó el domingo, con un concierto homenaje a Michael Jackson titulado «Michael Legend». Este evento, diseñado para celebrar la Resurrección, llenó por completo el Teatro Avenida, alcanzando casi el aforo completo. La energía, la emoción y la participación del público fueron la mejor prueba del éxito de esta propuesta, que cerró con broche de oro unas jornadas culturales excepcionales.

El interés por Santo Domingo de la Calzada en estas fechas se ha reflejado en los datos proporcionados por la Oficina de Turismo. Durante los cinco días de celebración, en torno al millar de visitantes fueron atendidos en diferentes cuestiones relacionadas con su estancia y participación en actividades culturales y religiosas. Además, las visitas guiadas programadas lograron un lleno absoluto, con 354 turistas interesados en descubrir los secretos, la historia y el patrimonio de nuestra ciudad.

Los actos religiosos han sido un verdadero hervidero de fe y devoción, congregando a centenares de feligreses que participaron con entusiasmo en las procesiones, misas y actos litúrgicos. La participación masiva y el respeto demostrado por todos han sido una muestra clara de la importancia de estas tradiciones en el corazón de nuestra sociedad. Desde aquí, nuestro más profundo reconocimiento a la Cofradía de la Vera Cruz, al Cabildo de la Catedral, a la Banda de Tambores y Cornetas, así como a la Banda Municipal de Música, por su dedicación y esfuerzo en engrandecer estas celebraciones.

En definitiva, Santo Domingo de la Calzada ha cumplido con creces los objetivos culturales y turísticos marcados para esta Semana Santa 2026. La ciudad ha demostrado ser un destino de referencia dentro de La Rioja, capaz de ofrecer una oferta cultural, religiosa y turística de primer nivel, adaptándose a las circunstancias y poniendo en valor sus tradiciones y su patrimonio.

Desde esta Concejalía, reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando iniciativas que acrecienten la calidad de nuestras festividades y actividades culturales, con el fin de seguir siendo un ejemplo de organización, participación y respeto en el calendario festivo nacional.

Agradecemos a todos los vecinos, participantes, colaboradores y visitantes por su apoyo y colaboración, y esperamos seguir contando con su entusiasmo y dedicación en futuras ediciones», concluye.