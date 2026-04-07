El Ayuntamiento de Ezcaray cursa denuncia contra el autor del destrozo de la Cruz de San Lázaro que se fracturó los tobillos en su caída

Lo ha destacado el alcalde de la villa de Ezcaray en RADIO HARO, Diego Bengoa, quién ya se ha puesto en contacto con el taller que procederá a la restauración de la pieza patrimonial del siglo XVI vandalizada.

El autor de la hechos trepó el monolito y se puso de pie sobre la pieza de piedra que no soportó el peso del individuo y se rompió.