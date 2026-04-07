El PSOE lleva al Parlamento de La Rioja el apuntalamiento y la consolidación del torreón número 12 de Santo Domingo de la Calzada

El PSOE ha presentado una proposición no de ey relativa a que «el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja a colaborar con el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada para ejecutar el convenio firmado para el apuntalamiento y medidas de urgencia del torreón número 12 del tramo de muralla de avenida de Burgos y el proyecto de ejecución para la consolidación del torreón del tramo de muralla de avenida de Burgos en Santo Domingo de la Calzada».

La iniciativa socialista se abordará en la próxima sesión plenaria.