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La Guardia Civil investiga una muerte por apuñalamiento en Tirgo

La Guardia Civil investiga una muerte por apuñalamiento en Tirgo

Por Radio Haro
7 abril, 2026
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Guardia_Civil

Los implicados son dos jóvenes marroquíes trabajadores temporeros. Se ha producido una discusión entre ambos que ha derivado en una agresión con arma blanca.

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Etiquetasguardia civilTirgo
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