El Ayuntamiento Haro distribuirá un millar de gafas de protección homologadas para el eclipse solar y programará dos actuaciones musicales

El Ayuntamiento de Haro ha presentado el programa de actividades con motivo del eclipse de sol que tendrá lugar el próximo miércoles 12 de agosto. Dada la ubicación geográfica idónea del municipio para la observación del fenómeno astronómico, la administración local ha articulado una propuesta que combina la divulgación segura, la gestión del espacio público y la dinamización cultural.

Dispositivo de prevención y seguridad ciudadana

Con el objetivo de garantizar una observación segura y prevenir riesgos asociados a la exposición ocular directa, el Consistorio ha adquirido un lote de 1.000 gafas de protección homologadas para su distribución gratuita entre los ciudadanos. El reparto principal se efectuará de manera anticipada en las dependencias municipales que se designarán en los próximos días. Asimismo, la organización reservará una partida de este material de protección para su entrega el mismo día 12 de agosto en los puntos de mayor afluencia.

Planificación de las actuaciones musicales

El programa de dinamización se estructurará en dos bloques horarios y ubicaciones diferenciadas, con el fin de canalizar los flujos de asistentes de manera ordenada:

 Punto de observación (Mirador de la Atalaya): De 19:00 a 21:00 horas, coincidiendo con los prolegómenos y la fase central del fenómeno astronómico, el espacio contará con la ambientación musical de DJ Rubén Villa.

 Núcleo urbano (Plaza de la Paz): A partir de las 21:00 y hasta las 23:30 horas, la actividad se trasladará al centro del municipio con la intervención de DJ Krossko Junior, quien coordinará una sesión de disco móvil dirigida al público general.

A través de esta iniciativa, el Ayuntamiento busca ofrecer una cobertura logística y de ocio adecuada para un acontecimiento de gran interés general, asegurando el correcto desarrollo de la jornada tanto para los residentes como para los visitantes que se desplacen a la localidad.