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Los Bomberos retiran chapas sueltas de la cubierta del frontón de Alesanco

Los Bomberos retiran chapas sueltas de la cubierta del frontón de Alesanco

Por Radio Haro
14 julio, 2026
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La Guardia Civil informa a SOS Rioja de la existencia de varias chapas sueltas en la cubierta del frontón de la localidad de Alesanco.

Tras la intervención, los bomberos informan de que han retirado las chapas que presentaban riesgo de desprendimiento. No se han registrado más daños materiales ni personales.

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