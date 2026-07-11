El PSOE de La Rioja exige respeto para los vecinos del barrio de Vega Alta de Ochánduri y que se atiendan sus reivindicaciones

El Secretario General del PSOE, Javier García, ha visitado en las últimas horas el municipio de Ochánduri tras recibir la petición de un grupo de vecinos residentes en el barrio de Vega Alta. Estos vecinos han trasladado a García su preocupación por la situación que vienen sufriendo desde que reclamaron mejoras en el estado de la calle y de la urbanización.

Durante el encuentro, los vecinos han explicado al líder de los socialistas riojanos que están padeciendo un trato intimidatorio por parte del alcalde del PP, Pascual Ugarte. Los vecinos han señalado que tras hacer públicas sus peticiones se han visto afectados por una serie de actuaciones municipales que interpretan como un intento de disuadirles de reivindicar sus derechos.

Javier García ha escuchado a los vecinos y vecinas afectados y ha recorrido la zona para comprobar el estado del barrio. Tras la visita, el Secretario General del PSOE ha trasladado a estas personas el compromiso del PSOE de La Rioja “para colaborar en buscar soluciones, recabar toda la información necesaria y exigir las explicaciones oportunas para garantizar el necesario respeto de sus derechos”.

Javier García ha dicho que “nadie debe sentirse perseguido e intimidado por reclamar mejoras para su municipio, ni por exigir el cumplimiento de la ley». Además, ha defendido que las administraciones públicas “deben actuar con respeto hacia sus vecinos, y no recurrir a formas autoritarias”. Por eso, el PSOE de La Rioja ha exigido “que cese cualquier actuación intimidatoria y ha reclamado al Ayuntamiento de Ochánduri que atienda las legítimas reivindicaciones de los vecinos de Vega Alta”.

Javier García también ha reclamado al Gobierno de La Rioja “que no mire hacia otro lado, que supervise la situación de las obras y que garantice que todas las administraciones actúen con respeto a la legalidad, a los derechos vecinales y a los principios democráticos”.