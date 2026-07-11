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Un herido tras volcar un vehículo en Treviana

Un herido tras volcar un vehículo en Treviana

Por Radio Haro
11 julio, 2026
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El accidente se registró en la calle Cuartango, número 5, del municipio de Treviana. Se trataba de una salida de vía con vuelco. Como consecuencia del siniestro, el conductor del vehículo resultaba herido y fue evacuado en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.

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