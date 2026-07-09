Crónica Najerense conmemora sus 300 representaciones con una edición renovada que refuerza su proyección cultural y turística

Cinco funciones volverán a convertir la plaza de Santa María en un gran escenario al aire libre para recrear la historia del Reino de Nájera-Pamplona y poner en valor el patrimonio riojano. La 58.ª edición incorpora la figura del Heraldo de la Crónica, renueva parte del reparto principal y estrena nuevas butacas para mejorar la experiencia de los más de 2.000 espectadores que asisten cada año a las representaciones.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha presentado la 58.ª edición de Crónica Najerense, que se celebrará del 21 al 25 de julio, a las 22:30 horas, en la plaza de Santa María de Nájera. En el acto de presentación ha estado acompañado por el presidente de la Asociación Crónica Najerense, Rafael Sánchez; la directora del espectáculo, Mabel del Pozo; y el alcalde de Nájera, Jorge Salaverri. La representación histórico-teatral, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, alcanzará además un hito en su trayectoria al celebrar el próximo 21 de julio su función número 300.

Durante la presentación, el consejero José Luis Pérez Pastor ha puesto en valor que esta representación está “considerada la decana de las representaciones históricas de España, un reconocimiento que se justifica no solo por la representación en sí misma, sino por la implicación de toda una comunidad que se va cediendo los papeles y que recuerda con cariño a aquellos que ya no están. Todo esto da forma a una tradición con voz propia en La Rioja que nos gusta presentar y a la cual nos gusta acudir”.

Asimismo, la directora del espectáculo, Mabel del Pozo ha puesto el acento en que “la crónica siempre es la misma, pero siempre es diferente, porque tiene que ver con la tradición y con el presente, con el respeto profundo a los que nos antecedieron y también por el momento que vivimos. Intentamos seguir respetando profundísimamente de dónde venimos y quiénes somos, pero también teniendo la mirada puesta en este momento y en los que vienen”.

Para el alcalde de Nájera, Jorge Salaverri, detrás de cada representación “hay un vecino de Nájera que ensaya, cose y deja su vida a un lado durante un tiempo para encarnar el pasado de su pueblo. El verdadero motor son las 300 personas que sustentan el espectáculo”. El cartel de este año cuenta con el lema ‘Nájera, el pasado late aquí’, reflejando que “no se trata de una historia encerrada en un museo, sino de una historia viva que se siente diariamente en las calles”, ha apuntado el alcalde.

Una renovada mirada a la historia de Nájera

Con la misma ilusión con la que nació hace casi seis décadas, Crónica Najerense volverá a trasladar al público a los orígenes históricos del antiguo Reino de Nájera-Pamplona mediante una propuesta escénica que combina rigor histórico, emoción y espectáculo.

La representación comienza con un recorrido por el mundo de los berones, primeros pobladores de estas tierras, antes de adentrarse en la Nájera medieval a través de un viaje en el tiempo que recorre algunos de los episodios más relevantes de la historia riojana. Entre ellos destacan la proclamación del Fuero de Nájera, un Juicio de Dios, una boda real, el célebre Reparto del Reino —una de las escenas más multitudinarias y emblemáticas de la obra, con alrededor de 150 personas sobre el escenario—, el entierro del rey Sancho III, la historia de amor de Celia y Marcelo o el hallazgo de la imagen de la Virgen.

La puesta en escena volverá a combinar interpretación, música, iluminación y efectos escénicos para ofrecer una experiencia inmersiva bajo la dirección de Mabel del Pozo, recientemente distinguida con el Galardón de las Artes y la Cultura de La Rioja.

La edición de 2026 incorpora además importantes novedades artísticas con la renovación de varios de los personajes principales. Eduardo Aranzubía interpretará a Sancho III el Mayor, Ricardo Llerena asumirá el papel del jefe berón y Malena Betolaza dará vida a doña Estefanía.

Nuevas iniciativas para seguir creciendo

La 58.ª edición incorpora como principal novedad la creación del Heraldo de la Crónica, una figura concebida para anunciar oficialmente cada edición y contribuir a reforzar la proyección social y cultural de este espectáculo.

El primer Heraldo de la Crónica será Bernardo Sánchez Salas, en reconocimiento a su prestigiosa trayectoria profesional y a su contribución al ámbito de la literatura, el cine y la cultura riojana. El pregón tendrá lugar el próximo 10 de julio, a las 20:30 horas, en el Claustro de los Caballeros del monasterio de Santa María la Real de Nájera, con entrada libre hasta completar el aforo.

Junto a esta iniciativa, la asociación organizadora ha renovado completamente las butacas del recinto, dando respuesta a una de las principales demandas del público y mejorando la comodidad de los más de 2.000 espectadores que cada año disfrutan de las representaciones.

Las entradas para la 58.ª edición pueden adquirirse ya a través de la página web de Crónica Najerense y, a partir del 15 de julio, también en la taquilla del cine Doga, de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 horas. El precio general será de 15 euros, con tarifas reducidas para mayores de 65 años y niños.