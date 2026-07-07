El IES Rey Don García de Nájera, seleccionado como Escuela Embajadora del Parlamento Europeo para el curso 2026-2027

El IES Rey Don García de Nájera ha sido oficialmente seleccionado como Escuela Embajadora del Parlamento Europeo (EPAS) para el próximo curso escolar 2026-2027. Esta prestigiosa distinción sitúa al instituto riojano entre los centros educativos de referencia en materia de educación europea y formación en valores democráticos, suponiendo un importante respaldo a su proyecto educativo y a su firme apuesta por la internacionalización.

El proceso de selección a nivel nacional ha sido altamente competitivo. De las 539 solicitudes presentadas por centros de toda España, únicamente 260 han logrado obtener el reconocimiento. Con su incorporación, el IES Rey Don García de Nájera se suma al resto de centros riojanos que ya forman parte de esta red de excelencia y compromiso europeísta: el IES Virgen de Vico, el IES Escultor Daniel, el IES Comercio y el IES La Laboral.

Consolidación de una trayectoria internacional: el impulso de Erasmus+

Esta incorporación a la red de Escuelas Embajadoras supone un paso natural en la estrategia de apertura internacional del IES Rey Don García. El centro de secundaria y formación profesional lleva ya años participando activamente en el consolidado Programa Erasmus+. Gracias a esta iniciativa, el alumnado de Formación Profesional (FP) tiene la oportunidad de realizar sus estancias formativas y prácticas en empresas ubicadas en diferentes países de la Unión Europea, permitiéndoles adquirir competencias profesionales y lingüísticas en un entorno multicultural. La llegada del programa EPAS viene a complementar y potenciar este ecosistema europeo ya existente en el instituto.

El director del centro, Antonio Hernández Lobo, ha señalado que esta distinción reconoce el exhaustivo trabajo desarrollado por el instituto durante los últimos años y el impacto positivo que tendrá en las aulas: «Este programa permitirá ofrecer al alumnado una oportunidad única para conocer de cerca el funcionamiento de las instituciones europeas, desarrollar una ciudadanía crítica y comprometida, y acercar Europa a las aulas desde una perspectiva eminentemente práctica».

Hernández Lobo ha querido agradecer formalmente al Parlamento Europeo la confianza de la institución en el proyecto pedagógico del centro najerino y ha subrayado que el claustro afronta esta nueva etapa con ilusión y responsabilidad: «Este reconocimiento nos impulsa a seguir formando ciudadanos críticos, responsables, solidarios y comprometidos con los valores democráticos, preparados para desenvolverse con éxito en una sociedad cada vez más internacional».

Por su parte, la jefa del departamento de Geografía e Historia, Ruth Martínez, ha refrendado la relevancia académica y social de la distinción, explicando que representa «un prestigioso reconocimiento para el centro y consolida de forma definitiva nuestro compromiso institucional con la educación en valores europeos».

Un enfoque participativo: ¿En qué consiste el programa?

El programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo tiene como objetivo fomentar el conocimiento de Europa y de la democracia parlamentaria europea entre los jóvenes. Se basa en un enfoque participativo que permite al alumnado comprender activamente qué es la Unión Europea, cómo funciona y cómo afecta a su vida cotidiana. Además de enseñar contenidos teóricos sobre la UE, ofrece la oportunidad de experimentar la ciudadanía europea, promoviendo valores democráticos, la participación activa y motivando el voto en las futuras elecciones europeas.

Para lograr esta acreditación, el profesorado y alumnado del IES Rey Don García se han comprometido a cumplir de manera estricta con una serie de hitos obligatorios a lo largo del curso 2026-2027:

• Formación especializada: Asistir a una formación obligatoria en Madrid al inicio del curso, sufragada íntegramente por el Parlamento Europeo.

• Punto de información europeo: Mantener un InfoPoint sobre el Parlamento Europeo actualizado en un espacio visible del instituto.

• Innovación pedagógica: Trabajar de manera continuada con materiales didácticos específicos proporcionados por el Parlamento Europeo.

• Divulgación activa: Organizar actividades e iniciativas relacionadas con la Unión Europea a lo largo del año escolar (debates, simulaciones parlamentarias y campañas de sensibilización).

• Celebración institucional: Conmomerar de forma especial el 9 de mayo, Día de Europa, a través de eventos propios diseñados por el propio alumnado.

Estas acciones no solo enriquecerán la vida escolar, sino que contribuirán de forma directa al desarrollo de competencias clave en los estudiantes, tales como el pensamiento crítico, la oratoria, el trabajo en equipo y el respeto a la diversidad, convirtiendo a los propios jóvenes najerinos en difusores de los valores europeos tanto dentro como fuera de las aulas.