Santo Domingo de la Calzada gana el VI Concurso FotoRed con una imagen que conquista Instagram

La fotografía de @fuduamaph logra el primer premio con 740 «me gusta», por delante de las imágenes de Valencia de Alcántara y Almazán.

La Red de Ciudades y Villas Medievales ya tiene ganadores de la sexta edición del concurso fotográfico FotoRed, una iniciativa que vuelve a demostrar el enorme atractivo que despierta el patrimonio medieval en las redes sociales.

La imagen de Santo Domingo de la Calzada, realizada por @fuduamaph, se ha alzado con el primer premio tras conseguir 740 «me gusta» en la votación popular celebrada a través de la cuenta oficial de Instagram de la Red Medieval.

El segundo puesto ha sido para una fotografía de Valencia de Alcántara, presentada por @afmogollon, con 667 «me gusta», mientras que el tercer premio ha recaído en una imagen de Almazán, obra de @galiyasanchez, que obtuvo 410 apoyos.

Las ocho fotografías finalistas habían sido seleccionadas previamente por un jurado profesional integrado por representantes de las ocho localidades que forman parte de la Red Medieval, atendiendo a criterios como la calidad técnica, la originalidad y la capacidad para transmitir la esencia de cada destino histórico. Posteriormente, fue el público quien decidió el orden definitivo mediante sus votos en Instagram.

Una edición de gran alcance

La sexta edición del concurso ha vuelto a confirmar el potencial de las redes sociales como herramienta de promoción turística y patrimonial.

Durante el periodo de votación, entre el 22 de junio y el 5 de julio, las publicaciones del concurso alcanzaron 140.980 visualizaciones, generaron 2.778 «me gusta», 182 comentarios, 80 republicaciones y 760 comparticiones en stories, además de atraer nuevos seguidores al perfil oficial de la Red.

Previamente, durante la fase de presentación de fotografías, desarrollada del 17 de mayo al 14 de junio, la iniciativa había sumado 37.205 visualizaciones, 857 interacciones, 201 «me gusta», 62 guardados, 51 comparticiones en stories y 8 comentarios.

En conjunto, esta sexta edición de FotoRed ha superado las 178.000 visualizaciones y ha permitido incorporar 463 nuevos seguidores, consolidando el certamen como una de las acciones de comunicación y promoción turística más exitosas de la Red de Ciudades y Villas Medievales.

El primer premio consiste en una escapada para dos personas a una de las localidades de la Red, con alojamiento, desayuno, una comida o cena y visita guiada. Los segundos y terceros clasificados recibirán lotes de productos enogastronómicos representativos de las villas medievales.

Sobre la Red Medieval

La Red de Ciudades y Villas Medievales es una iniciativa turística pionera que integra a ocho municipios de España y Portugal con un importante patrimonio medieval como son Almazán (Soria), Estella–Lizarra (Navarra), Hondarribia (Gipuzkoa), Valencia de Alcántara (Cáceres), Laguardia (Álava), Marvão (Portugal), Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) y Sigüenza (Guadalajara).

Su objetivo es promocionar y difundir el rico legado histórico de estas ciudades y villas, donde su pasado medieval ha llegado hasta nuestros días, a través de su historia, su arquitectura, sus leyendas y su literatura. El exitoso Certamen Internacional de Pinchos y Tapas Medievales que se celebra anualmente con la participación de un representante de cada localidad y el proyecto de turismo deportivo Red-Corriendo el Medievo que une la experiencia histórica con el placer de hacer deporte son un ejemplo de las iniciativas turísticas de la Red de Ciudades y Villas Medievales. Pero hay mucho más. Descúbrelo en www.villasmedievales.com