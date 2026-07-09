Foncea, Haro y Grañón, municipios afectados por fuegos agrícolas

Se han registrado varios incendios en la Comunidad Autónoma de La Rioja, de carácter prioritariamente agrario, en varios términos municipales. Varias llamadas de particulares al Centro de Coordinación Operativa SOS RIOJA 112 han alertado de incendios en las localidades de Foncea, Villamediana de Iregua, Galilea, Logroño (Barrio de Varea), Haro y Grañón. Se ha procedido a la movilización inmediata de numerosos recursos para la extinción de estos. En las labores de extinción han participado para los diferentes incidentes Bomberos del CEIS, Bomberos de Logroño, Bomberos de Miranda de Ebro, efectivos de la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de la Rioja, con Agentes Forestales, retenes de Bomberos Forestales, Autobomba Forestal y Helicóptero con cuadrilla CARIF. También han colaborado una avioneta del Ministerio, Fuerzas de Seguridad con Guardia Civil y Policías Locales y Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud. Los ciudadanos, a su vez, han colaborado con sus tractores.

Los incendios, pendientes de medición y confirmación oficial, han afectado en el término municipal de Foncea a unas 15 hectáreas de campos, en Villamediana de Iregua 1 ha de matorral, en Galilea a unas 4 has de ladera y daños en alguna infraestructura, en Logroño (Varea) 1 ha de maleza y ribazo de huertas, en Haro 10 has de cereal, rastrojo y monte bajo y en Grañon unos 75 m2 de maleza y huerta abandonada.

Como medida preventiva a destacar, el desalojó de la piscina del barrio de Varea.