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Una chispa de una cosechadora origina un incendio en Gimileo

Una chispa de una cosechadora origina un incendio en Gimileo

Por Radio Haro
11 julio, 2026
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Varios particulares alertan a SOS RIOJA 112 de un incendio cerca del camino de Ollauri a causa de una chispa generada por una cosechadora. Desde el Centro Coordinador se movilizan a Bomberos del CEIS, los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo y se notifica a Guardia Civil. Tras la intervención, Bomberos informan de que se ha quemado 1Ha de cereal, en la que los propios vecinos han colaborado en la extinción con un tractor.

Otro incendio en la calle Rafael Azcona, de la localidad de Villamediana de Iregua, ha dejado daños en el jardín y humo en viviendas, a causa de un fuego en una zona de recreo bajo techo con leñera. Ha explosionado una bombona de gas, generando daños de escasa consideración en la pared de la vivienda colindante.

En el término municipal de Nalda, presumiblemente a causa de un cohete, han ardido 500 m2 de maleza y rastrojo colindantes a la tapia de una vivienda a la altura del Km. 312, de la N-111, en el término municipal de Nalda.

En cuanto al incendio Forestal de Ayabarrena (Ezcaray), continúa activo, en extinción, con una superficie afectada de aproximadamente unas 115 has de matorral y arbolado, según informa la Dirección General de Medio Natural. Los recursos permanecen con labores de extinción y control.

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